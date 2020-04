GF Vip: dopo la scomparsa del suocero, vacilla Adriana Volpe

Quanto si sta consumando, stavolta senza i riflettori e le telecamere del Grande Fratello Vip, è forse l’epilogo del matrimonio tra Adriana Volpe – ex conduttrice Rai del noto I Fatti Vostri – e l’imprendtore Roberto Parli, figlio dello scomparso Ernesto, ex presidente del Chiasso.

La grave perdita di Adriana Volpe: la scomparsa del suocero

Adriana Volpe, allineata nel corso degli ultimi tempi sul quadro clinico sempre più critico del suocero, aveva deciso di ritirarsi dal Grande Fratello VIP per sostenere la sua famiglia così provata dalla malattia di Parli e dalla positività al Covid-19, che lo ha stroncato. Una perdita straziante: oltre al tumore, il suocero della presentatrice purtroppo aveva contratto il coronavirus che lo ha piegato destando emozione e ricordo anche tra i tifosi svizzeri del Chiasso e non solo.

L’attrazione all’interno della casa tra Adriana Volpe e Andrea Denver

Per Adriana non sono stati momenti semplici, quelli vissuti nella casa per via di questa grave situazione familiare e per i richiami che il marito Roberto le aveva inviato nel corso della sua permanenza all’interno della casa di Cinecittà per l’intensità e il crescendo del rapporto instaurato con Andrea Denver, giovane modello.

Tra loro l’intesa era tangibile: sui social la loro possibile unione ha emozionato in una edizione abbastanza complicata e non proprio brillantissima, segnata sicuramente dalla presenza di Wanda nara e Pupo più che dai singoli protagonisti.

Dopo la terribile perdita, però, subita dalla presentatrice, un particolare ha destato interrogativi: sia lei, sia Roberto Parli non si seguono più su Instagram. Che la crisi sia esplosa per via del caso #Volver?

La crisi presunta tra Roberto Parli e Adriana Volpe: che cosa sappiamo

Che abbia seguito o meno questa presunta simpatia tra i due inquilini del GF Vip, tra Adriana e suo marito le cose non procedono alla grande nonostante poi lei stessa avesse dedicato messaggi alla famiglia su Instagram e ribadito la centralità di suo marito e sua figlia Gisele in un’intervista a Chi, in cui rivelava i particolari e i dettagli sconosciuti relativi al dramma vissuto.

La grave perdita subita da Roberto Parli potrebbe aver segnato profondamente anche la stabilità della relazione tra i due che, prima dell’ingresso della Volpe nella casa del GF Vip, non aveva mostrato cedimenti.

VIRGILIO SPORT | 06-04-2020 15:49