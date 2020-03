GF Vip, Adriana Volpe: verità sull'addio al suocero Ernesto Parli

Adriana Volpe ha rotto il silenzio seguito al lutto per la perdita del suocero, l’ex presidente del FC Chiasso, Ernesto Parli. La conduttrice ha confidato in un’intervista rilasciata al magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, le sue emozioni e quanto l’ha indotta a prendere la decisione di esprimersi in merito a quanto accaduto.

Nel racconto dell’ex conduttrice de I Fatti Vostri, è emerso che poco dopo il suo ingresso nella Casa del GF Vip è stata raggiunta dalla terribile notizia che al padre del marito Roberto Parli era stato diagnosticato un tumore. Una situazione drammatica che si è aggravato, stando al racconto di Adriana, dopo aver contratto il coronavirus. La presentatrice ha riferito quanto avvenuto nel suo privato con estrema delicatezza, pur decidendo di rendere pubblica questa perdita che ha segnato la sua famiglia e che l’ha indotta a lasciare la casa di Cinettà e il GF Vip in questa fase finale.

Già qualche settimana prima era trapelata nella Casa la voce su alcuni problemi riguardanti la famiglia della Volpe. Dopo l’uscita trafelata dal reality, è arrivata la conferma della scomparsa di Parli che, nel suo passato imprenditoriale, vanta anche un ruolo di grande innovatore nel mondo del calcio elvetico.

Adriana Volpe, il racconto struggente dopo la scomparsa del suocero

La conduttrice ha affidato a queste parole le sue emozioni. “Come sto? È molto complicato rispondere. Diciamo che navigo a vista. Da un lato sono molto provata per la perdita di mio suocero, ma al contempo felice di essermi ricongiunta alla mia famiglia in questo delicato momento, in particolare per mia figlia Gisele”, è il racconto di Adriana Volpe nella sua prima intervista.

Il suo racconto svela quanto avvenuto prima di abbandonare il gioco e i dettagli sulla scomparsa dell’ex dirigente calcistico. “Due settimane fa sono stata travolta: prima la notizia di un brutto male che ha colpito mio suocero, diagnosticato poco dopo la mia entrata nella Casa, poi il virus ce l’ha portato via. Ancora non trovo parole, sono sincera”, ha detto al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nel corso dell’intervista riferisce che l’incubo è iniziato due settimane fa quando la produzione del Grande Fratello l’ha informata che Ernesto Parli fosse in grave stato di salute. La showgirl ha evitato di fare partecipi gli altri inquilini della Casa di Cinecittà della malattia del suocero.

L’uscita dal reality ha catapultato Adriana in una realtà drammatica estremamente distante da quanto si era lasciato indietro al momento del suo ingresso all’interno della casa del GF Vip: “Stiamo vivendo un momento molto delicato, bisogna avere la consapevolezza di essere di fronte ad una pandemia che dobbiamo contrastare. Dobbiamo avere fiducia nei ricercatori e sperare di trovare qualcosa che contrasti questo virus. Sono orgogliosa di essere italiana”.

VIRGILIO SPORT | 27-03-2020 09:49