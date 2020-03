GF Vip: l'assenza di Wanda Nara è un messaggio anti coronavirus

Alfonso Signorini, in uno studio vuoto se si fa eccezione per la presenza del solo Pupo, ha catechizzato i vip su che cosa è il Grande Fratello ai tempi del coronavirus. Il suo monito, la sua esplicita richiesta di adottare pacatezza e buon senso in un simile momento per il Paese ha emozionato i presenti, ragguagliati su quanto sta avvenendo fuori.

L’assenza di Wanda Nara al GF Vip

Era stata proprio Wanda Nara, opinionista del Gf Vip, a richiamare Fernanda Lessa e Valeria Marini oltre agli altri concorrenti sull’emergenza coronavirus, accennando alla drammaticità degli eventi e al senso della realtà davanti alle degenerazioni all’interno della casa.

Proprio la lite Valeria Marini-Antonella Elia, le tensioni tra Adriana Volpe e Antonio Zequila, le alterne fortune di Sossio Aruta vivacizzano il format, dopo l’uscita di Clizia Incorvaia e Barbara Alberti senza dimenticare il baratro scaturito da Salvo Veneziano e le sue esternazioni sulla De Panicis.

La deriva a cui si è assistito e che ha comportato l’uscita di scena di Asia Valente, responsabile di una pagina orribile di discriminazione, chiude una sequenza di episodi di dubbia opportunità. Di vita e non solo televisiva.

Wanda Nara, dalla sua, ha preso una posizione molto esplicita e ha deciso in accordo con Mauro Icardi, la produzione e Mediaset, di farsi portavoce del messaggio più importante: quello di restare a casa, perché la salute nostra e dei cari è più urgente di qualunque altra questione, in ottemperanza alle norme vigenti.

Il commovente messaggio di Wanda Nara all’Italia

A Pupo e Signorini ha dedicato un messaggio di saluto e su Instagram, la moglie agente di Mauro Icardi ha postato nelle stories immagini e video che la ritraggono con l’attaccante e con i figli in casa, a ribadire come sia giusto, corretto e responsabile rimanere in un ambiente protetto e seguire le indicazioni dell’OMS e del Ministero della Salute.

La modella ha riservato un commovente messaggio all’Italia, dove vive e dove intende rimanere una volta conclusa la carriera di calciatore di Icardi, attualmente a Parigi dove Wanda ha deciso di radunare la famiglia e di tenerla unita.

“Ciao Italia, mi raccomando restate a casa. Io resto a casa. Sono a casa con i miei bambini. Cercate di fare tutto quello che volete, che da tempo non potevate fare. Ci sono tante cose da poter fare. Restiamo uniti ma ognuno da casa sua. Io non vado neanche a lavorare. Ho cancellato un sacco di lavori. Ci hanno chiesto di restare a casa. Un piccolo sforzo per tornare più forti tutti insieme”, le parole dell’opinionista del GF Vip.

VIRGILIO SPORT | 12-03-2020 12:54