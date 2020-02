GF Vip, replica di Wanda Nara azzera Barbara Alberti: definitiva

Il talento di Wanda Nara per la notizia è conclamato, quasi pleonastico, se osserviamo come e quante reazioni è in grado di suscitare un suo semplice post, una foto. O una story postata su Instagram. Nel caso della moglie agente di Mauro Icardi e opinionista del Grande Fratello Vip, anche una osservazione pronunciata all’interno della casa in una conversazione pungente diventa un esempio da manuale nella gestione. Wanda Nara di quell’osservazione sulle sue fattezze fisiche, un po’ gratuita e un po’ posticcia, ha saputo farne un caso: ha replicato in maniera elegante alla Alberti e ne ha anche evidenziato la fragilità.

Le frasi incriminate

“Fai come Wanda Nara che è alta 1,50 m e ti fai l’ottava di seno. E’ un mostro”, aveva detto la scrittrice e giornalista nel corso di una confidenziale conversazione con Rita Rusic (uscita di scena, tra i veleni) e Andrea Montolivi, la Alberti aveva alzato i toni. “Wanda Nara è un mostro”, ha azzardato la Alberti intercettata dalle telecamere del Grande Fratello.

Una frase poco delicata, che ha destato nella Rusic immediata preoccupazione: Rita, come si evince dai video diffusi sui social, ha ricordato alla coinquilina rea di aver criticato per una caratterista fisica l’opinionista il microfono aperto, suggerendole a gesti di tacere. Nulla di efficace: quanto asserito con una certa pacata, sfrontatezza dalla giornalista è stato immediatamente ripreso e condiviso sui social con commenti ad effetto moltiplicatore.

Una scena poco edificante e che non ha contribuito a rinsaldare il rapporto con il pubblico che pure la ama e la segue con attenzione, soprattutto dopo i due giorni di ricovero in una clinica romana per accertamenti.

La giustificazione di Barbara Alberti

Il confronto con l’opinionista, guidato dalle sapienti trame del conduttore Alfonso Signorini, ha portato a un confronto pacato ma assai poco favorevole alla scrittrice: “Ero curiosissima di conoscerla perché lei è stata la manager di due grandi calciatori e nel frattempo ha fatto anche cinque figli. Un’italiana non lo avrebbe fatto, perché oggi i figli non li fanno…io, poi, per la battuta ammazzerei…”.

Il gesto della Nara è stato più che eloquente, ma il non verbale ha svelato molto anche della concorrente del GF Vip, scivolata su un tema sensibile nell’era del bodyshaming e della campagna contro il sessismo più spinto. Il gusto per la battuta può valere, ma forse all’interno del proprio salotto e, forse, neanche lì quando si valutano delle componenti fisiche di persone terze.

Wanda Nara ammutolisce la Alberti

Senza abusare della sua posizione, di esplicito vantaggio, l’opinionista ha semplicemente riordinato le idee e sottolineato nel suo confronto con la Alberti come le sue frasi fossero gratuite. E la giustificazione fosse ancora più scorretta del contenuto stesso delle frasi incriminate. “Non sono cattiva, se ho qualcosa da dire te lo dico in faccia. Da una donna colta come te, che mi ricorda la mia nonna e lo dico con rispetto e amore, mi dispiace questo commento”. Plauso del pubblico e dei social per Wanda Nara.

VIRGILIO SPORT | 03-02-2020 13:03