GF Vip, Wanda Nara bullizzata dalla Alberti: le frasi incriminate

Inaspettatamente è quella Barbara Alberti, a cui Wanda Nara non si era rivolta in maniera ortodossa, a scivolare in una valutazione estetica sgradevole. La scrittrice e giornalista, reduce da un momento complicato che l’ha costretta a un ricovero della durata di due giorni in una clinica romana, ha esternato davanti alle telecamere a microfoni accesi alcune considerazioni alludendo alla fisicità dell’opinionista del Grande Fratello Vip.

Barbara Alberti offende Wanda Nara

Nel corso di una conversazione a tre, in compagnia di Rita Rusic e Andrea Montolivi, la Alberti ha alzato i toni. “Wanda Nara è un mostro”, ha azzardato la Alberti. “Come Wanda Nara, che è alta un metro e cinquanta e si è fatta l’ottava misura. Un mostro”.

Una frase poco delicata, che ha destato nella Rusic immediata preoccupazione: Rita, come si evince dai video diffusi sui social, ha ricordato alla coinquilina rea di aver criticato per una caratterista fisica l’opinionista il microfono aperto, suggerendole a gesti di tacere. Nulla di efficace: quanto asserito con una certa pacata, sfrontatezza dalla giornalista è stato immediatamente ripreso e condiviso sui social con commenti ad effetto moltiplicatore.

L’attacco a Pasquale Laricchia

Barbara Alberti non è nuova a considerazioni scorrette, tra le mura della casa di Cinecittà dove sono rinchiusi i vip di questa tormentata edizione. In una sorta di crescendo, abbattuti i freni verbali e inibitori, la Alberti ha prima espresso un giudizio molto netto e scivoloso su Pasquale Laricchia per poi attaccare Wanda Nara che, a sua volta,ha firmato come autrice alcune gaffe divenute già di culto.

Sull’ex concorrente del GF, la Alberti aveva tracciato un ritratto poco lusinghiero del concorrente, sottolineandone la presunta aggressività: “Ieri sera era furibondo. Ci avrebbe ucciso tutti, esprimeva un’aggressività e un odio…Perché lui è troppo esibizionista per rinunciare a questo. Però odia le donne, lui farà qualcosa di male alle donne. Aveva una faccia da assassino”.

Le conseguenze delle sue esternazioni: la replica di Wanda Nara

Considerazioni pesantissime e per cui la Alberti era già stata ripresa. Ora un nuovo episodio rischia di compromettere l’equilibrio tra studio e casa, tra Wanda Nara e Barbara Alberti perché quanto affermato non è solo motivo di condivisione, ma costituisce un tema che verrà sviscerato ai sensi del codice di questa edizione del GF Vip. Non a caso, Wanda Nara ha postato un frammento del video in questione in una story su Instagram. “Altezza 170”, la sua risposta.

