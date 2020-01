GF Vip: finale spietato per Wanda Nara. Rivelazione su Icardi

Wanda Nara gode di una visibilità che non ha precedenti, nello showbiz nostrano. Il suo ruolo duplice di moglie e agente di Mauro Icardi, rimpianto ex capitano dell’Inter oggi al PSG, si è rivelato quanto di più intrigante sul versante televisivo grazie alla sua partecipazione prima a Tiki Taka e poi al Grande Fratello Vip.

Così è, considerate anche le aspettative di Mediaset sull’incidenza della partecipazione in qualità di opinionista di Wanda Nara al GF Vip, condotto da Alfonso Signorini. Un palco particolarmente congeniale alla modella argentina che sta dimostrando la sua prorompente capacità di irrompere negli schemi di un format in discussione e che le offre, dall’altra parte, di esprimersi senza filtri passando dalle battute un po’ troppo boccaccesche ad autentici momenti di commozione e partecipazione sentita, come accaduto durante lo sfogo di Antonella Elia e i racconti legati alle discriminazioni di genere e di palese sessismo.

Wanda Nara: il rapporto con Mauro Icardi

In un’intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni tv, Wanda Nara ha esternato le proprie riflessioni su come e quanto si sia modificato il rapporto con il marito, Mauro Icardi. Una relazione molto criticata, che ha causato una frattura all’interno della famiglia dell’attaccante. Ma qual è, dunque, il loro segreto? Nel corso della sua intervista, la Nara svela: “Ascoltarci e cercare di renderci felici”.

Nonostante la distanza, la coppia tenta di ritagliarsi sempre del tempo per sé: “È difficile, abbiamo sempre qualcosa da fare con i bimbi. Ora che lui è in Francia, poi, dobbiamo ottimizzare i tempi. Ma non ci piace uscire, così messi a letto i ragazzi abbiamo del tempo per noi: ordiniamo un sushi, parliamo, vediamo un film”.

La grande occasione del GF Vip

L’opportunità di consolidare un successo crescente le è stata offerta dal reality che, per lei, ha rappresentato un momento di critica spietata e feroce. Ivana Icardi, infatti, le ha sferrato un attacco senza censure in merito al rapporto instaurato con suo fratello Mauro proprio durante la sua partecipazione al GF.

Wanda è consapevole di quanto possa portare la sua presenza al reality e di come la prima serata, comunque vada, la aiuti nella sua conquista di una popolarità televisiva crescente senza timori di quanti hanno avanzato critiche: “Per me è la prima volta ma mi piace provare cose nuove. Non cerco l’applauso facile. Preferisco dire quello che penso. Per me è tutto nuovo, ma mi fanno sentire a casa”, ha dichiarato.

GF Vip: finale esplosivo

Eppure nell’ultima puntata del Grande Fratello, ha destato attenzione il suo outfit, estremamente discinto anche se curato da una nota firma della moda: è stata una mera provocazione, una affermazione di libertà femminile? Sul finale, Signorini ha stuzzicato la Nara con delle parole pruriginose mentre la regia mandava sullo schermo le foto della showgirl: “Wanda…vestita mai!”. Dopo questa parentesi, è toccato a Pupo mostrarsi sotto la doccia e chiudere con una battuta molto ironica la puntata sull’assenza di biancheria della collega opinionista.

