GF Vip, Wanda Nara si scioglie e non riesce a fermare le lacrime

Quando è il momento di commuoversi, Wanda Nara sa farlo. Oltre alle pose sensuali e provocanti, le foto allusive e le immagini costruite con abbondanza di esperienza per aggiungere like e clic alle sue già notevoli statistiche social, l’opinionista del Grande Fratello Vip è in grado di emozionarsi e agganciare ad una analisi esistenziale struggente, come quella di Antonella Elia, il proprio vissuto.

Wanda Nara si è abbandonata alle lacrime, durante la parentesi della terza puntata del GF Vip (su cui ha investito molto) riservata alla Queen di questa edizione, Antonella Elia. Una donna, oggi 56enne, capace di umanizzare questa edizione e di affrontare senza ipocrisie la propria incompletezza e quel rimpianto che l’ha avvolta e la tormenta anche tra le mura della casa.

In momenti distinti, raccolti in un servizio quasi struggente per quanto è crudo, Antonella ha ammesso di essersi privata della maternità perché presa da altre necessità e di avvertire in questa fase della sua vita l’assenza di un neonato, per quello che definisce un istinto quasi “animalesco”. “Ero spinta verso una sopravvivenza bieca e arida. Per me erano importanti altre cose, la maternità era qualcosa di così distante…”, ha detto in diretta la Elia.

Una vicenda umana, troppo umana, che ha permesso ad Alfonso Signorini di completare un quadro al femminile in questa puntata drammaticamente compromessa dalla vicenda Veneziano-De Panicis e risollevata dalla lotta per contratti più equi, rivendicata da Adriana Volpe nel suo dettagliato quanto nettissimo intervento.

Perché Wanda Nara si sarebbe lasciata andare fino alle lacrime, dunque? Signorini, presentatore e giornalista di esperienza, rientrando in studio non ha permesso che gli occhi pieni di lacrime della moglie agente di Mauro Icardi venissero trascurati dalle telecamere del Gf Vip e ha richiamato l’attenzione su Wanda e la sua partecipazione. Lei, madre di cinque figli (3 maschi, avuti da Maxi Lopez, e due bambine, figlie di Icardi).

Wanda ha riservato ad Antonella (e non solo) una riflessione di estrema attualità: “Non c’è un’età per dare amore ed essere mamma”, ha dichiarato la Nara aggiungendo una sorta di invito a valutare anche la via dell’adozione.

“Io sono una donna che ama essere indipendente, sono qui a lavorare per i miei figli. Li ho messi al mondo ed è mia responsabilità non fargli mancare niente”, afferma l’argentina accennando neanche troppo velatamente al suo ritorno forzato sulle scene dopo la rottura con Maxi Lopez, con cui è in corso una battaglia legale estenuante.

Un frammento di vita che aggiunge un tassello al personaggio, a cui Signorini e Mediaset affidano larga parte del successo di questa edizione.

VIRGILIO SPORT | 16-01-2020 11:01