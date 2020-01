Wanda Nara, scatenata: sauna social mozzafiato prima del GF Vip

Wanda Nara sempre più regina del Grande Fratello Vip. La moglie tuttofare di Maurito Icardi non perde occasione per attirare l’attenzione di tutti prima dell’impegno serale nella nuova puntata del reality di Alfonso Signorini. Stavolta Wanda Nara si è immortalata seduta in una sauna in una posa che non ha bisogno di molte spiegazioni, con indosso il minimo indispensabile. “Preparandome para el Grande Fratello Vip” è il suo laconico commento alla foto postata su Instagram. Una prassi già adottata solo due giorni fa quando, prima della puntata d’esordio della trasmissione aveva postato una foto dentro la doccia con il medesimo commento. Indubbiamente uno spot per la trasmissione molto più efficace di tante interviste o teaser vari.

Wanda nella prima puntata ha poi catturato l’attenzione di tutti con il suo abito super trasparente e con le sue entratacce verbali che non hanno risparmiato nessuno. Intanto continua a lavorare nell’ombra per riportare il suo adorato Maurito nel campionato di Serie A. Le voci di un passaggio dell’ex capitano dell’Inter alla corte della Juve si fanno sempre più insistenti…

VIRGILIO SPORT | 10-01-2020 17:47