Wanda Nara subisce un nuovo, sgradevole attacco da Maxi Lopez

La grande distensione tra Maxi Lopez e l’ex moglie, Wanda Nara, sarebbe una sorta di copione recitato? Dove albergano i giudizi reali, in merito alla sua ex compagna nonché moglie agente di Mauro Icardi? A risultare discordante è un commento, postato dall’account ufficiale dell’attaccante del Crotone sulla pagina dedicata ai calciofili da un milione di followers, Che fatica la vita da bomber.

Un commento, quello lasciato da Maxi Lopez, di tono opposto: accanto alla foto che cita la sua dichiarazione, rilasciata alla trasmissione radiofonica El que abandona no tiene premio in onda su Club Octubre 94.7, si legge un certo astio nei riguardi della moglie agente più che di Icardi.

“Altro che perdono, un ringraziamento che si ha portato a W…”, la frase che ha negato il senso e i contenuti di quelle affermazioni, volte a ricucire un rapporto logoro che ha trascinato in una battaglia legale fino a questo momento senza epilogo gli ex coniugi, genitori di tre bambini.

Il nodo rimane il mancato versamento degli alimenti a Wanda Nara per il sostentamento dei tre ragazzi e la relativa frequentazione, ripresa solo recentemente, complice il trasferimento di Maxi Lopez al Crotone. In più di una intervista, l’avvocata che rappresenta Wanda, Ana Roselfeld, ha ribadito le mancanze del calciatore nei confronti dei suoi figli, pur riconoscendo il cambio di strategia coinciso con l’ingresso – in questa dolorosa separazione – di un nuovo legale al fianco dell’attaccante ex Samp e Milan.

Adesso questo commento che allude, di nuovo, a Wanda Nara e alla sua prepotente irruenza nella gestione delle cose famigliari e alla sua indubbia capacità di gestione, anche nel connubio con Mauro Icardi. Caratteristiche che ha saputo dimostrare e che coincidono con temi commerciali e di ingaggio di non poco peso nel caso del marito.

Anche stavolta, la Nara non ha replicato sui social preferendo, forse, affidare a chi di competenza la prossima mossa.

VIRGILIO SPORT | 17-10-2019 13:33