Maxi Lopez perdona Icardi e Wanda Nara. Gelo dall'ex moglie

Il conflitto che lo vede contrapposto alla sua ex moglie, Wanda Nara e al suo attuale marito, Mauro Icardi, ha compromesso per troppo tempo il rapporto con i suoi tre figli. Maxi Lopez si è riavvicinato ai tre ragazzi solo recentemente, con un gesto giusto e corretto nei loro e nei propri confronti.

“Ho scelto di essere felice. Ed è una scelta di vita. Le cose possono andare bene o male. Ai tempi – ha dichiarato in diretta radiofonica al programma El que abandona no tiene premio in onda su Club Octubre 94.7 – ho fallito nella mia vita di coppia. Ma poi ho una vita da padre e per i miei figli. Era una situazione e basta. Le cose vanno avanti e ho scelto di vivere così: con energia e buone vibrazioni. Penso che sia il modo migliore”.

L’attaccante del Crotone ha riconosciuto che tutte le famiglie separate hanno complicazioni e si è mostrato ottimista, nonostante le recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa argentina da Ana Rosenfeld, legale che rappresenta Wanda Nara nella causa che li vede uno contro l’altra.

“I problemi li hanno tutti, le complicazioni ci sono in tutte le vite. Ma poi la tua vita si sviluppa in base a come la prendi”, ha detto il calciatore.

Verso la fine della trasmissione, il conduttore gli ha chiesto se avesse perdonato il suo collega e amico, Mauro Icardi, per aver sposato la sua ex moglie.

“Sì, non ho nessun problema. Il mio obiettivo nella mia vita, oltre al calcio, parlando umanamente, è cercare di trovare e dare felicità ai miei figli. L’unico obiettivo che ho è quello. Il resto per me è già passato. È una pagina che ho girato tanto tempo fa e non mi stressa affatto”.

Un messaggio rivolto anche a Wanda Nara, mai mostratasi clemente nei suo riguardi dopo la separazione, dolorosa e conflittuale, che li divise definitivamente. Che cosa replicherà (se risponderà) a questa ammissione di responsabilità, la signora del calcio?

VIRGILIO SPORT | 16-10-2019 15:32