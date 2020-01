GF Vip, Wanda Nara si scopre vulnerabile: tradimento in diretta

Che la relazione con Maxi Lopez abbia subito un epilogo tragico, è noto ai più. Wanda Nara non ha mai celato, neanche in quella fase che dovrebbe essere quella del lutto seguito alla fine di un matrimonio, quanto sia stato decisivo, impattante, nel quadro della sua carriera e della sua vita privata il divorzio dall’attaccante.

La separazione l’ha costretta a tornare in Argentina, a decidere di riprendere a lavorare con tre bambini piccoli prima dell’incontro con Mauro Icardi e l’inizio della loro storia. Un triangolo che ha segnato profondamente la moglie agente del giocatore argentino, contrapposta all’ex marito da una guerra legale che è tale. La rivelazione, quindi, di Alfonso Signorini in diretta sul presunto flirt di Elisa De Panicis con Maxi Lopez getta nuove ombre sulla loro relazione.

Wanda Nara, Maxi Lopex e Elisa De Panicis, il triangolo no

Secondo quanto ha rivelato il conduttore del Grande Fratello Vip, Elisa avrebbe avuto un incontro con l’attaccante ed ex marito di Wanda Nara. L’indiscrezione, rilanciata live proprio dal direttore di Chi, ha investito in pieno l’opinionista del reality che si è voluta sincerare dell’accaduto e ha chiesto immediatamente: “Ma quando stavamo insieme?”, l’influencer ha voluto giocarci e alla domanda non ha risposto se non ridendo. Inevitabile la replica di Wanda che ha ripreso con il suo smartphone la scena: “Ah, ecco adesso ho anche le corna”.

Le lacrime di commozione di Wanda Nara

Una questione delicata, che contribuisce a caricare il personaggio di una grande carica emozionale che viene riversata sul pubblico. Wanda Nara vanta una indubbia capacità di adattamento e di mutare registro, in pieno mood televisivo: è in grado anche di commuoversi e di mostrare una certa empatia quando si consuma l’incontro tra Fernanda Lessa e suo marito Luca. Toni e momenti diversi, in base al momento e la costruzione di una immagine provocatoria, ma più da autentica e ironica Queen in grado di accattivarsi le simpatie.

Barbara Alberti e Valeria Marini, le anti noia

Nella settima puntata del Grande Fratello Vip, dopo il ritorno di Barbara Alberti, allontanatasi dalla casa per un malore e un breve ricovero, e l’entrata di Valeria Marini poche emozioni forti. E nessuna eliminazione, al contrario di ogni previsione.

VIRGILIO SPORT | 28-01-2020 12:41