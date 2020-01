Elisa De Panicis al Grande Fratello Vip 4: chi è l'ex di Ronaldo

Quando è comparso il suo nome tra i concorrenti dell’edizione numero 4 del Grande Fratello Vip, la curiosità è aumentata. e non solo perché Elisa De Panicis è un personaggio più noto alle generazioni social che a quelle propriamente televisive. La nota influencer da un milione di followers ha conquistato la sua notorietà assoluta grazie alla relazione con Cristiano Ronaldo che, all’epoca della sua permanenza al Real Madrid, rimane intrigato dalla sua figura, emersa nel corso dell’edizione spagnola di Supervivientes.

Elisa e Maria De Filippi: tutto merito di Uomini e Donne

Elisa in Spagna, però, è approdata dopo una carriera da modella a Milano, sua città di origine e a cui deve la prossimità con l’universo della moda. Ma la fama, la celebrità – quella vera – è da attribuirsi ancora una volta alla grande famiglia di Uomini e Donne, all’insuperabile Maria De Filippi che di saranno famosi ne ha individuati in numeri importanti. Nel lontano 2011, Elisa partecipò in qualità di corteggiatrice di Alessio Lo Passo prima di tentare la carta spagnola. Poi, conquistato un certo pubblico televisivo, proprio grazie all’Isola spagnola approdò alla versione iberica Mujeres y hombres y viceversa.

Secondo quanto da lei stessa affermato: “Dopo tanti anni all’estero ho piacere di tornare in Italia e sentir parlare la mia lingua”.

Elisa De Panicis e Cristiano Ronaldo: il flirt

Desta ancora oggi molta attenzione, la sua storia con il Pallone d’Oro: nel 2016 il suo nome è finito alla ribalta delle cronache rosa per un presunto flirt con Cristiano Ronaldo. Il calciatore, all’epoca in forza al Real Madrid, l’avrebbe notata durante la partecipazione a Supervivientes e, tramite amici comuni, i due si sarebbero conosciuti e frequentati per qualche mese. Celebre, ormai, la sua paparazzata, nell’estate 2016, sullo yacht del portoghese.

L’influencer e la moda

La modella milanese, in questi anni, ha dimostrato anche di vantare capacità di previsione imprenditoriale. Sua, infatti, una linea di costumi da bagno molto ricercata e indubbiamente sexy che l’hanno proiettata anche nel mondo del fashion.

VIRGILIO SPORT | 14-01-2020 12:14