GF Vip, Bettarini non accetta la squalifica: la sua offensiva

L’uscita dalla casa di Stefano Bettarini, squalificato dopo neanche 72 ore di permanenza all’interno della mure di Cinecittà, ha strascichi esponenziali. Dunque, si sta parlando più della fondatezza o meno del provvedimento che della stessa incisività come concorrente di Bettarini, il quale è difeso su Instagram dalla compagna, Nicoletta Larini.

Dopo essere intervenuta a Mattino Cinque, format condotto da Federica Panicucci, la fidanzata dell’ex difensore di Fiorentina, Samp e Lucchese tra le altre di esternare in maniera più completa la propria posizione in difesa di Stefano.

Questo quanto scritto da Nicoletta, al fianco di Bettarini da qualche anno e molto presente anche se in modo discreto nella vita del compagno, il quale ha vissuto dopo la separazione da Simona Ventura relazioni non sempre pacifiche e con qualche attrito.

Antonella Mosetti si è espressa con parole molto dure su di lui e anche Dayane Mello non gli ha riservato carezze e dolcezza, a prescindere.

Nicoletta è dalla sua parte e lo ha ribadito sui social, come la sorella Simona che ha chiesto di far rientrare Betta, dopo la partecipazione televisiva con cui ha desiderato ribadire l’affetto e la stima nei riguardi del compagno che, come lei, ha voluto rimarcare come si sente dopo quanto accaduto, rigettando il ruolo di pedina dello share.

“Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani.

Espulso per una “parolaccia”.

Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai.

“Madoska” l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che é, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile. Più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione. Trovo perció sproporzionata la “sanzione” e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo…

Dello share. •

