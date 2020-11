Grande Fratello Vip, l'inciampo di Bettarini: squalifica record

La permanenza di Stefano Bettarini, stavolta, all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stata breve. E la battuta sull’ex Dayane Mello “All’Isola è durata da Natale a Santo Stefano”, si è rivelata profetica ma di riflesso. Così l’ex marito di Simona Ventura con un passato da calciatore, narrato ai giovani concorrenti con una iperbole forse un po’ troppo gonfia, si è ritrovato sotto giudizio dopo neanche 48 ore. Due giorni intensi, non c’è che dire. E che si sono conclusi con l’addio alla casa e al pubblico a causa di una bestemmia.

Bettarini: l’inutile difesa da parte della fidanzata

Al suo terzo giorno di permanenza, Bettarini (reduce da una prima partecipazione) è stato squalificato: “Mi sono reso conto immediatamente di quello che mi era sfuggito. Sono una persona credente, non voglio offendere o mancare di rispetto a qualcuno. Qui non si sa mai come parlare e come esprimersi, perché comunque è un reality e sei te stesso. Chiedo scusa e pronto a qualsiasi cosa, non c’è problema”. Inutile la difesa accorata a Mattino Cinque della compagna, Nicoletta Larini, che ha tentato di difendere il fidanzato dall’onda d’urto dopo l’accaduto.

Il confronto con il caso Oppini e Brosio

Quindi l’addio record, per la storia della versione vip e applicazione rigida del regolamento ovvero dura lex sed lex a carico del concorrente che a differenza di altri predecessori (tra cui Francesco Oppini, secondo parte del pubblico graziato e a dire anche della mamma, Alba Parietti entrata nella casa-studio), ha lasciato lo show. La reazione sui social è stata notevole: una mole di commenti e di interrogativi irrisolti sulle diverse misure utilizzate dagli autori, secondo il pubblico, rimarrà lì per il prossimo eventuale regolamento.

Il futuro del GF Vip 2020

Quel che lascia perplessi e non poco che l’eliminazione quasi volontaria dei vipponi: con Bettarini out per bestemmia siamo a tre più il caso Brosio (uscito a valle della puntata di lunedì). Per l’ex giornalista del Tg4, la grazia è legata al dubbio mentre nessuna interpretazione viene lasciata a certe esternazioni sul tema Covid (di cui egli stesso è rimasto vittima), censurata dagli stessi coinquilini.

C’è da chiedersi come proseguirà, quindi, lo show di Alfonso Signorini coadiuvata da Antonella Elia e Pupo verso la conclusione. Con questa tendenza a far saltare il self control, ci sarà poi bisogna del televoto?

