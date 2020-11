Stefano Bettarini torna nella casa del GF Vip: il presente

Stefano Bettarini è uno di quei personaggi che hanno imparato ad attraversare la popolarità sperimentando, ostinatamente, mezzi e linguaggi. Da calciatore cresciuto nelle giovanili dell’Inter a titolare di Fiorentina, Cagliari e Parma, il giovane Bettarini (un giovane favoloso, conteso anche dalle passerelle per la sua prorompente fisicità da modello anni Novanta) si è spinto fino all’interpretazione di svariati reality game, con incursioni televisivi da opinionista e inviato. D’altronde, è stata la televisione a cercarlo e a valorizzarne la naturale estroversione.

Il rapporto tra Stefano Bettarini e Simona Ventura: la separazione

Un’attitudine, la sua, che ha palesato fin dai tempi del suo travagliato rapporto con l’ex moglie, Simona Ventura. Allora le nozze tra la presentatrice e giornalista sportiva e il calciatore furono un evento mediatico, ma dopo due figli (Niccolò e Giacomo) e un burrascoso epilogo, all’affetto subentrò l’astio come spiegarono i diretti interessati. Bettarini ha definito, recentemente a Rivelo condotto su Real Time da Lorella Boccia, quel periodo così: “Le mie dichiarazioni sui tradimenti reciproci durante il matrimonio con Simona Ventura? Lì hanno voluto cavalcare l’onda dicendo che i tradimenti erano stati durante il matrimonio, ma in realtà, quando feci i nomi, erano tutte storie avvenute dopo la separazione”. “Al GF dissi che non riuscivo a superare la separazione, il divorzio, perché comunque per me è stato un lutto… ho sofferto io, hanno sofferto i miei figli… me la sono portata dietro per tanto tempo.. il lutto è una cosa molto più tragica, però io l’ho vissuta in maniera devastante”.

Bettarini e l’ex di Simona Ventura: parole durissime

Anche l’ex compagno di Simona Ventura, Gerò Carraro non aveva un rapporto con Stefano di grande simpatia. “Ci ha messi contro, in un certo qual modo… il suo modo di porsi e di metter bocca nel nostro rapporto, che non gli competeva… Una persona deve entrare in punta di piedi… deve voler bene ai figli non suoi come se lo fossero… Questo attrito non giovava ad avere un buon rapporto con la mia ex moglie e a fare in modo che questa famiglia allargata potesse funzionare”, aveva spiegato senza etichettare allo stesso modo l’attuale compagno della conduttrice, Giovanni Terzi (che si affida alla sua stessa agenzia).

Quindi, lasciato il campo, per Bettarini si sono prospettate opportunità diverse, distanti da quelle puramente calcistiche a cui siamo soliti associare il nome di ex campioni. Per Stefano, pronto a tornare nella casa del Grande Fratello, ci sono state La talpa, L’Isola (da naufrago e inviato), Mai dire gol, Buona domenica, Quelli del calcio, Ballando (lì ha conosciuto la sua ex, Samantha Togni) fino al GF Vip. In quella prima edizione si lasciò andare a una serie di confidenze con Clemente Russo, il quale venne squalificato per i suoi commenti.

Il rilancio fu notevole e seguirono L’Isola dei Famosi e Temptation Island Vip, a cui prese parte con la sua fidanzata, Nicoletta Larini e condotto dall’ex moglie, Simona Ventura.

Il ritorno nella casa del Grande Fratello Vip

Il suo ritorno al GF Vip è stato anticipato da alcuni fatti che rendono, probabilmente, più interessante il suo ingresso più del suo ritorno. Prima che esplodesse lo spoiler reiterato del duo Brosio-Zelletta, alla viglia del loro ingresso Bettarini e gli altri erano stati accompagnati dalla notizia che uno dei tre nuovi concorrenti fosse risultato positivo al tampone. Chi dei tre? Interrogata dall’AdnKronos, Selvaggia Roma aveva smentito di essere lei per poi rettificare e chiedere scusa alla stessa giornalista alla quale aveva risposto che la cosa non la riguardasse.

La sua agenzia è Arcobaleno Tre, fondata da Lucio Presta che la guida ancora oggi insieme ai figli, Niccolò (sposato con la conduttrice e ballerina Lorella Boccia) e Beatrice.

VIRGILIO SPORT | 04-11-2020 18:07