Stefano Bettarini, dal calcio all'Isola dei Famosi (di nuovo)

Per scacciare quella noia che si coglie sempre, proprio dietro l’angolo di un copione televisivo, ecco che per questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi ricompare Stefano Bettarini. Da ex inviato, ex marito di una naufraga, ex protagonista di GF Vip e ex ballerino e fidanzato del reality di Milly Carlucci il curriculum è innegabilmente corposo, almeno secondo quanto risulta al settimanale Chi. Sarebbe proprio l’ex giocatore a prendere il posto di Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia, costretto ad abbandonare il reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

Bettarini, da quando ha smesso con il calcio, ha trovato nella televisione la sua seconda opportunità complice una prossimità determinata anche dalla ex consorte, Simona Ventura.

Se l’ingresso di questo nuovo concorrente fosse confermato, Stefano rientrerebbe all’Isola dopo l’esperienza (non proprio indimenticabile) del 2017, quando alle sue qualità naturali non seppe abbinare quelle dimostrate da Alvin. Allora a catturare l’attenzione e dare un po’ di brio fu la presunta simpatia tra lui e Dayane Mello, intrigante modella brasiliana.

Come già osservato da altri, a ogni sua comparsa televisiva è corrisposto un amore (mettiamoci dentro a questo elenco anche Temptation Islan Vip, versione dei noti del format di Maria De Filippi). Un particolare che aggiungerebbe un po’ di peperoncino a questa nuova Isola…

VIRGILIO SPORT | 31-01-2019 13:09