GF Vip, Dayane Mello e l'amore eterno per Mario Balotelli: gelo

Dayane Mello ha costruito la propria popolarità reality dopo reality, consolidando una notorietà presso il pubblico generalista ormai assodata. Sembra quasi che gli autori abbiano sempre la sua presenza da giocare, per aggiungere una certa malizia nelle dinamiche che si innescano. E così anche in questo Grande Fratello Vip, la presenza di Dayane è una garanzia considerata la presenza di un concorrente legato al suo recente passato, Enock Barwuah.

La modella brasiliana, mamma di una bambina avuta dal modello Stefano Sala, ha palesato con una certa costanza le sue relazioni e l’amore per Mario Balotelli non fa eccezione. Una passione inarrestabile, sbocciata nel 2017 e che è rimasta sospesa dopo un primo bacio, raccontato nella Casa del GF.

Dayane Mello e il legame con Mario Balotelli

Anzi, la stessa Dayane ha definito il legame con Mario un “amore eterno”, sebbene sia stato circoscritto nel tempo. Una dichiarazione d’affetto confidato a Enock che ha turbato l’altro protagonista, oggi in attesa di una nuova opportunità calcistica dopo la rottura con il Brescia. Il fratello di Balo è rimasto senza parole. “Parlo con lui tutti i giorni. Ho sempre avuto un sentimento forte per lui. Mi fa battere il cuore. Non vorrei si arrabbiasse se parliamo di lui”, ha raccontato. “Quando lo vedo – ha spiegato – il mio cuore batte forte. Ci sono stati dei sentimenti veri, ma non abbiamo mai potuto stare insieme. Lui è testardo come me e da parte sua c’era troppo pregiudizio. Mi diceva sempre che sbagliavo, anche se ero una ragazzina. Quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni, l’ho amato e provo ancora dei sentimenti fortissimi”.

La reazione di Mario Balotelli sui social: piccolo giallo

Frasi che hanno toccato Balo, il quale è al centro di un piccolo giallo. Sui social prima ha lanciato un monito, poi ha deciso di ritrattare: “Basta parlare di me a vanvera e bugie anche nella casa grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno. Lasciatemi in pace ma davvero”. Poi il calciatore ha cancellato tutto, lasciando però spazio e occasione ad Alfonso Signorini di interrogare la Mello in diretta sulla natura del loro rapporto.

VIRGILIO SPORT | 18-09-2020 10:58