GF Vip, Wanda Nara in quarantena provoca: vigilia di polemiche

Wanda Nara ha fatto la sua scelta, rientrando in Italia e raggiungendo con la famiglia la sua villa sul lago di Como. La moglie agente dell’attaccante argentino Mauro Icardi sta trascorrendo lì la sua quarantena, attorniata e stretta a suo marito, al suocero e ai cinque figli. Una scelta che aveva provocato la reazione dell’ex marito Maxi Lopez, padre dei suoi primi tre figli. Ma le cose vanno calmandosi, o almeno stanno assumendo dei toni consoni alla situazione in relazione alle dichiarazioni della sua rappresentante legale, Ana Roselfeld, e all’evolversi della quarantena.

Wanda Nara tra GF Vip, cucina e trattative

Quanto asserito dall’avvocato aveva suscitato delle domande più che legittime, poichè indirettamente avevano toccato due variabili: la permanenza a Parigi e il contratto di affitto in scadenza con relativa obbligo di rientro senza più vincoli lavorativi. Frasi che avevano suggerito l’imminente addio al PSG di Icardi a favore di un club interessato, magari uno dei più vicini a Wanda. Con la Juve e anche il Milan i contatti non sono mancati e anche la pista che porta in Spagna non sarebbe da escludere, ma nulla trapela da parte della Nara.

La quarantena della famiglia Icardi

A parte gli scatti che Wanda pubblica con frequenza sui suoi canali social ufficiali con tanto di intervalli pubblicitari, legati alle sue attività tra cui quella di un brand di cosmetici che porta il suo nome, notizie e informazioni su come lei e la sua famiglia, radunata nella splendida dimora sul lago, stiano trascorrendo la quarantena.

Molto tempo viene passati a cucinare e a preparare i piatti più tradizionali e a fare i compiti con i bambini. Una attività che impegna la giornata anche di Mauro Icardi, che segue i ragazzi più grandi nelle video lezioni.

GF Vip4: le polemiche alla vigilia della conclusione

E Wanda? La sua presenza, in qualità di opinionista del GF Vip al fianco di Pupo, si è rivelata più interessante del previsto complice una sequenza di episodi drammatici acuiti dall’abnorme sofferenza scaturita dall’emergenza coronavirus e dall’impatto che ha avuto – inevitabilmente – anche all’interno della casa. Una condizione che ha avuto i suoi strascichi con la vicenda del tampone di Valeria Marini, la malattia di Fernanda Lessa e i timori derivanti dalle notizie sul Covid-19. Alfonso Signorini ha allineato i concorrenti rimasti con estrema puntualità e la stessa Wanda, una volta introdotte le restrizioni note, ha aggiunto la sua famiglia e ha deciso di motivare la sua scelta con video messaggi.

Ma che cosa accadrà per la finalissima dopo le accuse di Luca Zocchi che ha censurato il suo comportamento e le opinioni di Pupo sulla moglie? “Mi ha dato fastidio che Pupo parlasse di magia nera e Wanda Nara di voodoo, senza informarsi” – ha detto il marito di Fernanda Lessa a Radio Rai – basterebbe andare su Google prima di parlare. A noi sono arrivate minacce a casa, è arrivato di tutto e di più per questa cosa. Non capisco perché non si possa pregare e gestire la propria religione in televisione. La libertà di religione è una delle basi. E’ la cosa di cui sono più risentito, hanno parlato con l’ignoranza pari a quella di un bambino di quattro anni”.

Sarà presente in studio, con Pupo e Signorini? Continuerà ancora la sua quarantena sul lago di Como? Fino a questo momento non è trapelato nulla, anche perché rientrando dalla Francia, Wanda Nara dovrà trascorrere almeno 15 giorni in isolamento. Cosa che non le impedirebbe di riservare al suo pubblico una sorpresa, anche a distanza.

VIRGILIO SPORT | 07-04-2020 15:52