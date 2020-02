GF Vip: Wanda Nara salva il finale con una entrata a tradimento

Sempre più accentratrice, coinvolgente e impegnata nella conferma di un ruolo prepotente nella televisione nostrana e a Mediaset, Wanda Nara è la chiave di questa edizione del Grande Fratello Vip. In un crescendo (siamo giunti alla decima puntata) innegabile, la moglie agente di Mauro Icardi ha conquistato il suo posto con una disinvoltura inviabile che dimostra come la showgirl argentina si sia perfettamente calata nel ruolo di opinionista rispettando il mandato conferitole da Alfonso Signorini e dall’azienda.

Dopo i casi Barbara Alberti (che ha definitivamente mollato, dopo il ricovero di due giorni così preoccupante) e Salvo Veneziano, a scuotere le ansie gieffine è il bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Sarà amore? Sarà passione? sarà altro?

Comunque vada, Wanda Nara è lì a insinuare, a vivacizzare così come avviene nel presunto cedimento del rapporto tra Antonella Elia e il suo compagno, ex di Fiore Argento.

GF Vip: l’addio di Barbara Alberti

“Preferisco lasciare il Grande Fratello, fin quando è così bello”, ha affermato la scrittrice e giornalista. Per sua stessa ammissione, la Alberti ha deciso di evitare di sottoporsi a uno stress emotivo eccessivo, che già l’aveva indotta a esternare opinioni inopportune anche in merito all’aspetto fisico di Wanda Nara e condotta al ricovero forzato di due giorni, in una clinica romana.

Il dramma Elia

Mentre Antonella Elia asserisce che la nomination di Serena è necessaria perché la sua storia con Pago si risolva definitivamente, lontano dalle telecamere del GF, l’attrice è costretto a chiarire con il suo compagno live. Il quale afferma di essere rimasto vittima di “una montatura”. “Non può avermi tradito”, la riflessione della Elia che bacia poi Pietro, visivamente caricato nelle sue esternazioni, cancellando le presunte incomprensioni nello sgomento dallo studio di Signorini e Wanda Nara.

L’acuto con Pupo

In questa turbolenta puntata del GF Vip, a Wanda Nara è toccato anche risolvere la conclusione con una delle sue entrate. Signorini ha fatto notare all’opinionista argentina che non potrà passare la festa degli innamorati con il marito, Mauro Icardi. “Pupo venerdì ti bacio”, la frase pronunciata da Wanda a sistemare il finale di puntata e il pruriginoso riferimento del direttore di Chi.

VIRGILIO SPORT | 11-02-2020 11:25