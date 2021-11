Ghana ai playoff con rigore dubbio, Sudafrica: "Faremo ricorso a FIFA"

15-11-2021 13:52

Non sono mancate le polemiche nella domenica dedicata alle qualificazioni mondiali: il match tra Ghana e Sudafrica è stato contraddistinto dall’episodio che ha deciso la disputa in favore dei padroni di casa, a segno con un rigore trasformato da André Ayew poco dopo la mezz’ora di gioco.

L’azione che ha portato l’arbitro a decretare la massima punizione per gli ospiti è però, per usare un eufemismo, molto dubbia: dalle immagini si nota infatti come il giocatore ghanese svenga di fatto in area nonostante non venga minimamente toccato dal diretto marcatore, traendo in inganno il direttore di gara.

Una vittoria che peraltro ha permesso al Ghana di raggiungere proprio il Sudafrica a quota 13 punti nel girone di qualificazione e di volare ai playoff finali, in virtù della migliore differenza reti.

Un esito che comunque non dovrebbe ancora essere definitivo: l’amministratore delegato della Federcalcio sudafricana, Tebogo Motlanthe , ha infatti annunciato che verrà inoltrato un reclamo per far sì che l’incontro venga ripetuto.

“Come associazione abbiamo deciso che scriveremo sia alla CAF che alla FIFA per avviare un’indagine e contestare le decisioni arbitrali che hanno influenzato il risultato della partita. Penso che gli ufficiali di gara abbiano condizionato il match e questo non dovrebbe accadere”.

Non è la prima volta che il Sudafrica si trova al centro di una rovente polemica arbitrale: nel settembre 2017 la FIFA radiò l’arbitro ghanese Joseph Lamptey , reo di aver favorito un giro di scommesse clandestine assegnando un rigore ai ‘Bafana Bafana’ per un inesistente fallo di mano del senegalese Kalidou Koulibaly . In quella circostanza la partita venne ripetuta.

OMNISPORT