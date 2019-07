Giampaolo meglio di Conte? Sul web milanisti non si illudono

Conte. La storica firma della Gazzetta è rimasto Il Milan ancora non si è visto contro avversari impegnativi, l’Inter sì ma c’è chi già ha elementi a sufficienza per fare paragoni. Non tanto a livello di rosa, giacchè il mercato è ancora apertissimo ed entrambi i club meneghini da qui alla chiusura del 3 settembre potrebbero e dovrebbero cambiare ancora sensibilmente faccia, ma sotto il profilo degli allenatori. Per Alberto Cerruti, ad esempio, Giampaolo è già un gradino su rispetto a. La storica firma della Gazzetta è rimasto colpito negativamente dall’ex ct e sembra già stregato invece da Giampaolo.

LA PROVOCAZIONE – Cerruti, nel suo editoriale su Milannews, parte dalle conferenze di presentazione dei due allenatori per rimarcare le differenze: Giampaolo parlava di bel gioco e di spettacolo, Conte di grinta e sudore e poi aggiunge in merito all’atteggiamento quanto i due siano diversi sottolineando che Conte si è subito lamentato, dicendo che aspettava altri giocatori con un chiaro invito alla società a darsi da fare in tempi brevi, mentre Gianpaolo ha garbatamente ammesso che questo Cerruti, nel suo editoriale su Milannews, parte dalle conferenze di presentazione dei due allenatori per rimarcare le differenze:parlava di bel gioco e di spettacolo, Conte di grinta e sudore e poi aggiunge in merito all’atteggiamento quanto i due siano diversi sottolineando che Conte si è subito lamentato, dicendo che aspettava altri giocatori con un chiaro invito alla società a darsi da fare in tempi brevi, mentre Gianpaolo ha garbatamente ammesso che questo non è ancora il vero Milan , ma ha aggiunto di avere la massima fiducia nei dirigenti, senza mettere fretta a nessuno. “La rabbia da una parte e il sorriso dall’altra, per esprimere gli stessi concetti. Se vogliamo, la grinta e il bel gioco, che rispecchiano le opposte filosofie di Conte e Giampaolo, con una prospettiva da non sottovalutare. Conte, infatti, con il suo carattere può generare tensioni negative nell’ambiente. Giampaolo, invece, con la sua calma può aiutare il Milan a crescere senza aggiungere controproducenti tensioni per la squadra e la società”.

LE REAZIONI – Un paragone che però non è piaciuto agli stessi tifosi del Milan. Sui social abbondano commenti improntati alla scaramanzia: troppo presto per emettere giudizi, portasse male? In tanti però non credono proprio ad una superiorità del tecnico rossonero e amaramente scrivono: “Sarà il campo a sentenziarlo! Non certamente qualcuno colpito da una forte insolazione” o anche: “Quest’anno ottavi arriviamo”.

