Giampaolo: "Non scordiamoci cosa succedeva senza Var"

27-02-2022 22:01

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ai microfoni del sito ufficiale del club doriano ha preso le difese del Var dopo le polemiche degli ultimi giorni: “Io sono sempre favorevole. Non è in dubbio il VAR, perché ci siamo dimenticati cosa succedeva quando il VAR non c’era. Il VAR certifica una regola. Il problema non è il VAR, può esserlo quella specifica regola”.

“La designazione di Sozza? Io penso sia stata ineccepibile, perfetta. Perchè Sozza, è vero che ha arbitrato poche partite in A, ma ha arbitrato partite importanti. Probabilmente è un cavallo di razza. Irrati è una garanzia, quindi hanno attenzionato questa partita come doveva essere attenzionata”, ha dichiarato prima del match contro l’Atalanta.

OMNISPORT