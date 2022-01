Giampaolo: “Sono felice di essere tornato”

19-01-2022 16:33

Marco Giampaolo è tornato sulla panchina della Sampdoria. E non appena arrivato al centro sportivo di Bogliasco, l’ex allenatore del Torino ha rilasciato le prime dichiarazioni: “Un saluto a tutti i tifosi sampdoriani. La prima cosa che ho detto è di tornare a riempire Marassi che è sempre stato un valore aggiunto per la nostra squadra. Ultimamente ho visto partite in tv con stadi deserti, non soltanto qui a Genova ma in generale, io invece penso che il nostro pubblico sia sempre stato un valore aggiunto e sempre lo sarà. Sono felice di essere tornato”.

Per Giampaolo contratto fino al 30 giugno del 2022 con opzione fino al 30 giugno 2024. Ha preso il posto di D’Aversa, esonerato dopo i non brillanti risultati della formazione blucerchiata, ieri eliminata dalla Coppa Italia con il mister della Primavera, Felice Tufano, in panchina.

