Giampaolo: “Supryaga stando qui ha evitato di dover andare in guerra”

27-02-2022 13:44

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, prima della sfida all’Atalanta di domani si è soffermato su quel che sta succedendo in Ucraina: “E’ una miseria assoluta nel 2022. Con noi c’è Supryaga che penso che abbia evitato anche la chiamata alle armi perché se fosse rimasto lì avrebbe dovuto imbracciare un fucile, come stanno facendo tutti i civili ucraini dai 18 ai 60 anni. Con Supryaga abbiamo parlato, anche grazie ad un interprete, abbiamo cercato di capire come stesse lui, come stesse la sua famiglia e quale fosse il suo stato d’animo. Devo dire che il ragazzo, chiaramente preoccupato per la sua famiglia, ma ci ha rincuorato e ha rincuorato anche se stesso. Poi il mondo guarda quello che succede”.

