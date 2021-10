Gianni Bugno: "Vincenzo Nibali deve dosarsi"

L’ex campione del mondo d ciclismo Gianni Bugno in un’intervista a OaSport ha mandato un consiglio a Vincenzo Nibali, che nella prossima stagione tornerà all’Astana: “Farà gli ultimi due anni, penso. Sicuramente può mirare a tutto, Vincenzo è un corridore completo. Dovrà chiaramente dosare le sue forze e puntare ad un obiettivo particolare. Il prossimo anno cambierà anche squadra e credo sia importante per cercare nuovi stimoli”.

Quest’anno Damiano Caruso è stato una sorpresa: “Quest’anno Damiano si è riscoperto nelle corse a tappe, ma è sempre stato un ottimo gregario per capitani di valore. Ha una bella esperienza e magari il prossimo anno punterà ancora più in alto rispetto al secondo posto al Giro d’Italia, ma chiaramente dipende anche da come programmerà la prossima stagione”.

Sul dopo Cassani, Bugno si tira fuori: “Il mio nome è stato tirato fuori per caso ma non perché avessi intenzione di fare il Commissario Tecnico della Nazionale. Non è né nella mia indole, né nei miei programmi. Non ho mai fatto il direttore sportivo e non ho mai guidato un’ammiraglia quindi non me la sarei sentita”.

OMNISPORT | 08-10-2021 11:09