Gigante Soelden: Shiffrin implacabile, Gut è 2ª. Male le italiane

Parte nel migliore dei modi la Coppa del Mondo per Mikaela Shiffrin. La statunitense classe 1995, alla prima uscita stagionale, non manca l’appuntamento con la vittoria superando nello slalom gigante di Soelden Lara Gut e Petra Vlhova.

Seconda dietro alla svizzera per soli due centesimi al termine della prima manche, Shiffrin non ha lasciato scampo alla rivale nella seconda andando a conquistare la tredicesima vittoria in gigante (come Deborah Compagnoni e Sonja Nef), la settantesima complessiva della carriera.

Alla felicità dell’atleta a stelle e strisce fa da contraltare l’amarezza delle italiane, imbattutesi nella più classica delle giornate no: solo Sofia Goggia (sedicesima alla fine) è riuscita infatti a terminar entrambe le manche visto che Curtoni, Bassino e poi anche Brignone sono tutte uscite di scena ben prima di tagliare il traguardo.

Di seguito l’ordine d’arrivo completo della seconda manche.

1.Mikaela Shiffrin (USA) 2:07.22

2.Lara Gut-Behrami (SUI) 2:07.36

3.Petra Vlhova (SVK) 2:08.52

4.Katharina Liensberger (AUT) 2:08.61

5.Maria Therese Tviberg (NOR) 2:08.67

6.Meta Hrovat (SLO) 2:08.81

7.Valerie Grenier (CAN) 2:09.07

8.Tessa Worley (FRA) 2:09.28

9.Nina O Brien (USA) 2:09.53

10.Ramona Siebenhofer (AUT) 2:09.60

11.Alice Robinson (NZL) 2:09.63

12.Sara Hector (SWE) 2:09.67

13.Alex Tilley (GBR) 2:09.69

14.Andreja Slokar (SLO) 2:09.70

15.Ricarda Haaser (AUT) 2:09.71

16.Sofia Goggia (ITA) 2:09.90

17.Stephanie Brunner (AUT) 2:09.93

18.Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:09.96

19.Thea Louise Stjernesund (NOR) 2:10.00

20.J A Hurt (USA) 2:10.46

21.Coralie Frasse Sombet (FRA) 2:10.66

22.Tina Robnik (SLO) 2:10.70

23.Paula Moltzan (USA) 2:10.78

24.Andrea Ellenberger (SUI) 2:10.80

25.Michelle Gisin (SUI) 2:10.84

26.Hanna Aronsson Elfman (SWE) 2:11.19

27.Katharina Truppe (AUT) 2:11.43

28.Marlene Schmotz (GER) 2:11.54

29.Mina Fuerst Holtmann (NOR) 2:11.78

Federica Brignone (ITA) DNF

