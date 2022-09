Giggs rinviato a processo per aggressione all'ex fidanzata

07-09-2022 18:26

Un giudice ha stabilito che Ryan Giggs dovrà affrontare un nuovo processo l’anno prossimo con l’accusa di aggressione e di comportamento violento.

L’ex giocatore del Manchester United è stato processato per quattro settimane, ma i giurati sono stati congedati la scorsa settimana dopo non aver raggiunto un verdetto in seguito a 23 ore di deliberazioni.

Giggs è accusato di aver aggredito l’ex fidanzata Kate Greville, causandole lesioni fisiche evidenti, e di aver usato un comportamento aggressivo e coercitivo nei suoi confronti dall’agosto 2017 al novembre 2020. È stato anche accusato di aggressione nei confronti della sorella minore della signora Greville, Emma. Giggs nega tutte le accuse a suo carico.

Il procuratore Peter Wright QC ha confermato oggi alla Manchester Crown Court che il Crown Prosecution Service (CPS) chiederà un nuovo processo, fissando la data del 31 luglio 2023. La nuova data del processo arriva quasi un anno dopo l’inizio del primo processo e più di due anni e mezzo dopo l’arresto di Giggs nel novembre 2020.

Giggs, che si è dimesso da capo allenatore del Galles a giugno, non era presente in tribunale oggi per ascoltare la decisione, ma ha poi rilasciato una dichiarazione in cui esprime il suo disappunto.

“Dopo più di tre settimane in tribunale, sono ovviamente deluso dal fatto che sia stato ordinato un nuovo processo”, si legge nella dichiarazione. “La mia dichiarazione di non colpevolezza rimane in relazione a tutte le accuse. Sono fiducioso che alla fine sarà fatta giustizia e il mio nome sarà scagionato da tutte le accuse- Vorrei ringraziare il mio team legale, mia madre, i miei figli, la mia fidanzata Zara e i miei amici più cari per il loro sostegno in questo periodo. Capisco il livello di interesse e di attenzione che c’è intorno a questo caso, ma vorrei chiedere che la privacy mia e della mia famiglia sia rispettata nelle settimane e nei mesi a venire”.