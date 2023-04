Ginnastica Artistica, l'Italia c'è e vince a Jesolo

La squadra delle azzurre sbaraglia la concorrenza

02-04-2023 13:26

Buoni segnali dalle Fate della ginnastica artistica italiana in gara al Trofeo di Jesolo che riescono a portare a casa.

Una vittoria schiacciante nel concorso a squadre e addirittura quattro ginnaste ai primi quattro posti della classifica individuale.

Senza poter contare su Martina Maggio, ancora dolorante ad una caviglia, che si è presentata in sostanza fuori gara e solo alle parallele asimmetriche, la compagine tricolore ha però recuperato la campionessa europea Asia D’Amato, oggi più che mai in lizza per salire sull’aereo che fra quindici giorni porterà la nazionale ad Antalya per la disputa dei campionati europei. L’individuale l’ha vinto Manila Esposito, brava nel rimanere concentrata dopo un’incertezza alla trave e nell’infilare in chiusura Alice D’Amato che a sua volta è incappata in un errore al corpo libero.

L’Italia parte con le marce alte inserite. Sulla tavola del volteggio le azzurre volano subito al comando con un totale di 41.467.

Alle parallele asimmetriche quattro strabilianti esecuzioni delle azzurre lanciano in orbita l’Italia. Esibendo una prova complessiva alla trave che non ha mai avuto eguali in incontri internazionali, la compagine italiana diventa irraggiungibile per la vittoria finale.

Infine al corpo libero l’Italia piazza l’ultimo colpo vincendo: nella classifica per nazioni l’Italia ha vinto con un ottimo 164.934, davanti alla Korea del Sud (154.834) ed alla Spagna (152.167). Poi Canada A (152.033), Giappone (151.701) e Canada B (146.500).