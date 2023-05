Ginnastica, Europei: Raffaeli scrive un'altra pagina di storia

Due vittorie in due specialità diverse per l'azzurra a Baku: nella palla e nelle clavette.

21-05-2023 13:35

Sofia Raffaeli si conferma la nuova star della ginnastica ritmica. Ieri l’azzurra, agli Europei di Baku, ha conquistato la medaglia d’argento nell’all-around, il primo mai ottenuto da una ginnasta italiana in questa disciplina.

Al termine dell’impresa però, la Raffaeli ha ammesso però di non essere soddisfatta: “Sicuramente sono molto più felice rispetto alle qualificazioni. Sono riuscita a fare i quattro attrezzi senza errori. Comunque non ho fatto il massimo, ho saltato molte parti degli esercizi, non sono del tutto soddisfatta. Ma ho pur sempre una medaglia d’argento, e la dedico a tutta l’Italia che ha creduto in me, oltre alla mia allenatrice Julieta (Cantaluppi). Avevamo deciso di togliere qualcosina, però forse ho tolto un po’ troppo. Bastava fare bene il programma delle qualifiche, ma va bene così: domenica ho ancora tre finali, e cercherò di riscattarmi”.

E così è stato. Raffaeli ha vinto due ori a distanza di poche ore: nella palla, dove è stata la migliore con il punteggio di 33.650 punti; nelle clavette, dove ha sbaragliato la concorrenza con un 33 netto. Sono diventate tre quindi le medaglie in questa kermesse continentale per la giovane fenomena azzurrra.

Raffaeli, la prima italiana nella storia a vincere un oro individuale ai Campionati del Mondo nella ginnastica ritmica e campionessa mondiale all-around 2022, dopo queste ennesime vittorie si conferma tra le protagoniste dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024.