Ginnastica, Maccarani: “Gli allenatori e i tecnici fanno la storia del nostro sport”

10-11-2022 22:21

Il prestigioso premio istituito da Ansmes, nel ricordo di Alberto Castagnetti, consegnato ogni anno a un tecnico che si è particolarmente distinto in ambito nazionale, è stato consegnato alla Direttrice Tecnica della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica, Emanuela Maccarani. In un momento in cui tutto il movimento della ginnastica azzurra è sotto la lente di ingrandimento dopo le dichiarazioni su presunti abusi psicologici, si attendevano con interesse le parole della Maccarani.

“Le indagini sono in corso, in questo momento gli accertamenti stanno procedendo e finché la giustizia sportiva non avrà comunque completato il suo corso ritengo doveroso non rilasciare nessuna dichiarazione” queste le sue prime parole. “Ritengo che gli allenatori e i tecnici – prosegue Maccarani – siano le figure che fanno lo sport e la storia dello sport, senza di loro tutto questo movimento meraviglioso non potrebbe esistere. Il premio di oggi arriva dopo una carriera, una vita dedicata allo sport, ai ragazzi e questo mi riempie d’orgoglio”.