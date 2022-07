Ginnastica Ritmica, doppio argento per la Raffaeli

13-07-2022 09:21

Continua il buon momento per la ginnasta azzurra della ritmica Sofia Raffaeli.

L’azzurra porta a casa una doppia medaglia d’argento ai World Games 2022, la competizione per gli sport non presenti ai Giochi Olimpici. La ritmica è sì presente ma solo con il concorso generale.

La ginnasta si mette al collo le medaglie a cerchio e palla. Le aspettative erano di un doppio oro visto i recenti risultati all’Europeo per quella che poi è anche la vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo All Around.

L’italiana ha portato a casa 33.550 punti con la palla e 34.350 con il cerchio, davanti a lei l’israeliana Daria Atamanov (34.900) e al cerchio la bulgara Boryana Kaleyn (34.400).