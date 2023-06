Giochi Europei – Altri due successi per l’Italia: super Fantini e Battocletti

Continua a vincere l’Italia dell’atletica in terra polacca che è prima nel lancio del martello femminile e nei 5000 femminili.

23-06-2023 18:31

Altra doppietta d’oro per l’Italia che continua a dimostrare di essere in un ottimo stato di forma nell’atletica leggere. A gioire sono due quote rosa ovvero Sara Fantini e Nadio Battocletti.

La prima spedisce il suo martello a 73.02 metri di distanza, battendo la romena Ghelber l’ostica finlandese Kosonenn.

Bellissima prova anche di Nadia Battocletti che detta legge nei 5000. Una gara ben gestita dove l’italiana è rimasta sempre nel gruppo di testa, salvo poi spingere a tutta nell’ultimo giro creando il vuoto dietro di sé. Nonostante tagli il traguardo per prima in 15:25.09 non riesce a battere il crono di Caune che alla fine si prende il punteggio maggiore.

Con questi punti l’Italia vola momentaneamente in testa alla classifica generale.