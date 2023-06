Giochi Europei, Tamberi replica a Mei: "Sono sue le parole fuori luogo"

Dopo il botta e risposta di ieri tra Tamberi e Mei a margine del trionfo dell'Italia nella Coppa Europa, il capitano azzurro ha replicato al presidente Fidal.

26-06-2023 17:54

L’Italia dell’atletica ha scritto un’altra bellissima pagina di storia. Dopo l’oro di Jacobs e Tamberi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, gli azzurri hanno conquistato per la prima volta la Coppa Europa, battendo i padroni di casa della Polonia e la Germania. Decisivo il capitano, che non ha deluso come sempre nel salto in alto. La festa però è passata un po’ in secondo piano dopo le dichiarazioni del campione olimpico.

Il botta e risposta tra Tamberi e Mei

Tamberi ha mandato un messaggio duro alla Fidal: “Volevo iniziare al Golden Gala, ma non ho ricevuto l’invito e forse con questa vittoria capiranno che il capitano, nonostante i 31 anni, c’è ancora e può dire la sua. Questo è un piccolo segnale per chi non credeva più in me”. Questa la replica del presidente Mei: “Ha fatto una trattativa con l’organizzazione, non è andata a buon fine, e lui non è venuto a saltare al Golden Gala. Sembra che si stia mettendo nella fila di chi non è stato invitato, mi sembra fuori luogo. Se un campione olimpico fa una caduta di stile bisogna dirlo anche se è campione olimpico. Ha sporcato un po’ una vittoria meravigliosa“.

Tamberi torna sulla mancata partecipazione al Golden Gala

All’aeroporto di Cracovia, in attesa di tornare in Italia, Tamberi è tornato sull’argomento: “Sto aspettando una chiamata di Mei dal giorno del Golden Gala. Abbiamo parlato di altro, mi ha fatto i complimenti per la gara vinta ai Giochi Europei e continua a dirmi che di questo argomento dobbiamo parlare. In questa Coppa Europa non lo abbiamo fatto, penso onestamente perché non voleva distrarmi dalla gara. Aspetto di poter parlare e capire il motivo della scelta”.

Tamberi ha sottolineato: “Non ho mai mancato un appuntamento al Golden Gala, mi sarebbe piaciuto essere presente anche quest’anno, ma purtroppo non è andata così per motivi che preferirei non sottolineare. Quel che ho detto ieri lo ripeto anche oggi, mi è dispiaciuto non essere invitato in veste di capitano, in veste di atleta della nazionale italiana e di qualcuno che fa atletica da anni e ha portato qualcosa alla nostra nazione. Mi è dispiaciuto non ricevere l’invito”.

Tamberi replica a Mei

Sulle dichiarazioni di Mei infine, Tamberi non ha usato giri di parole: “Mi sembra fuori luogo dire che le mie parole abbiano rovinato la giornata di ieri perché penso che la storia che è stata fatta in questa Coppa Europa è troppo importante per l’atletica italiana, le mie parole erano solo cose personali che non potevo non dire”. Obiettivo per il capitano adesso sono i Mondiali, ma forse è meglio rasserenare prima gli animi con la Fidal.