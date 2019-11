Giorgio Armani ha in mente una nuova svolta

Il patron dell'Olimpia Milano Giorgio Armani starebbe riflettendo sulla possibilità di investire sull'ex PalaTrussardi e, più recentemente PalaSharp di Milano, destinato tra l'altro a ospitare alcuni eventi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, affinché diventi la "casa delle Scarpette Rosse". A confermarlo è il presidente del Coni Giovanni Malagò, il quale a margine del convegno "Lo Sport oltre lo Sport" organizzato da Il Foglio al Palazzo delle Federazioni, ha spiegato: "Non mi sembra corretto che io parli per Armani, però sicuramente Giorgio Armani sta facendo investimenti, e anche i risultati della squadra quest'anno, in modo particolare in Eurolega, gli stanno dando ragione. Vista la sua passione per questo sport sta facendo riflessioni anche sulla parte infrastrutturale".

"Credo che non possa esistere una grande società che non abbia una casa, che può essere una casa per gli allenamenti o per le gare – ha aggiunto Malagò -. Questo vale in generale per gli sport professionistici, calcio e pallacanestro più di tutti".

SPORTAL.IT | 28-11-2019 14:08