Giorni difficili per Neymar: addio a Bruna Marquezine

Non è davvero un bel periodo per Neymar. L’asso del Paris Saint-Germain, secondo quanto sussurrano i giornali d’Oltralpe, si è pentito dell’addio al Barcellona e del trasferimento a Parigi, in un campionato meno prestigioso e povero di campioni – peraltro, quasi tutti concentrati nella sua squadra – rispetto alla Liga. Tornare al Camp Nou dall’amico Leo Messi, però, è quasi impossibile, visto il mostruoso investimento da quasi 250 milioni di euro sostenuto dallo sceicco Al Khelaifi per portarlo al Psg, in una sorta di “prigione dorata” nel quale Neymar è sempre più solo. Già, perché nel frattempo un divorzio si è consumato sul serio: quello dalla fidanzata storica Bruna Marquezine.

È stata la stessa prorompente starlette brasiliana ad annunciare la fine della relazione con l’asso della Selecao. A quanto pare, è stato proprio Neymar a mettere un punto alla loro love story. “Ci siamo lasciati – ha rivelato Bruna – ed è stata una decisione prevalentemente sua, ma non è stato un trauma. Tra me e Neymar esiste ancora rispetto. Sicuramente non verrà mai a mancare tra noi l’affetto, dettato dalla condivisione di tanti bei momenti vissuti insieme”.

Qualcuno ha ipotizzato che dietro l’improvvisa e clamorosa rottura della liaison tra Neymar e la Marquezine potessero esserci implicazioni politiche, legate al sostegno più o meno esplicito di Neymar a Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra che potrebbe essere eletto alla presidenza del Brasille in caso di vittoria al ballottaggio di domenica prossima. Bruna avrebbe chiesto all’ormai ex compagno di non esporsi, a differenza di quanto fatto ad esempio da Ronaldinho, per non rischiare di finire “compromesso” da simpatie inopportune.

La stessa Bruna Marquezine, in ogni caso, ha provato a smentire il pettegolezzo: “Voglio solo dire – ha aggiunto – che dietro alla rottura non c’è alcun collegamento con la differente visione politica, visto che ci troviamo in un momento critico e pericoloso per il Brasile”. Insomma, da una parte accuse respinte – “non c’è alcun collegamento” – e dall’altra conferme: “la differente visione politica”. L’unica certezza è la fine dell’idillio: è addio tra Neymar e la bella Bruna Marquezine.

SPORTEVAI | 21-10-2018 11:00