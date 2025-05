Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: Fiume Veneto-Asiago. Il giorno del Monte Grappa

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 15.a tappa del Giro d'Italia 2025: Fiume Veneto-Asiago

La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2025 è la Fiume Veneto-Asiago, in programma domenica 25 maggio. La lunghezza è di 219 km ed è classificata come una tappa 4 stelle di difficoltà. La seconda settimana si chiude con un tappone prealpino, che vedrà svettare (in tutti i sensi) il Monte Grappa e il cui dislivello totale toccherà quota 3.900 metri. Insomma, una giornata da uomini di classifica e per definire ulteriormente i rapporti di forza, in particolare nelle prime posizioni, in vista dell’ultima settimana.

Percorso della quindicesima tappa: Fiume Veneto – Asiago

Fonte:

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Siamo sulle strade che conducono all’Altopiano di Asiago, partendo da Fiume Veneto nel friulano per poi entrare nel Veneto. I corridori attraverseranno il trevigiano e il Piave, passando per il traguardo volante di San Martino Colle Umberto celebrando Ottavio Bottecchia (nativo proprio della zona), di cui quest’anno ricorrono i cento anni della sua seconda vittoria al Tour de France. La tappa si dipana inoltre lungo le zone dei vigneti del Prosecco prima del Monte Grappa, poi sarà la volta del bellunese, l’Altopiano e il finale ad Asiago, in direzione del Sacrario Militare che si trova ad una quota di 1.002 metri.

Altimetria della quindicesima tappa

Fonte:

Prima parte pianeggiante, andando vero il Muro di Ca’ del Poggio dopo una quarantina di chilometri dal via. A 100 km dalla partenza inizia la scalata del Monte Grappa lungo la Strada Cadorna. I corridori poi proseguono lungo la discesa che giunge a Fonzaso e Arsié, quindi la salita di Enego verso il GPM di Dori. Gli ultimi 20 km sono mossi, per poi discendere nei 5 km finali almeno sino ai 900 metri prima del traguardo.

Cronoprogramma della quindicesima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Fonte: Giro d'Italia

Salite della quindicesima tappa

Fonte:

Il primo GPM di giornata è il Muro di Ca’ del Poggio di quarta categoria (lunghezza 1,1 km), poi la salita di 25,7 km del Monte Grappa, GPM di prima categoria a quota 1.611 metri, con una pendenza media del 5,7% (con un punte nel tratto iniziale del 7,5%). A seguire, il GPM di seconda categoria di Dori di 16,4 km, con medie del 5,4%.

Dove vedere la quindicesima tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.