Giro d'Italia, Bais: "Devo ancora capire quello che è successo"

Il ciclista di Rovereto: "Non mi davo alcuna chance quando la fuga è partita"

12-05-2023 19:39

Davide Bais, vincitore della settima tappa del Giro d’Italia dopo una fuga spettacolare, ha commentato così ai microfoni della Rai la sua gara: “A dirla tutta non mi davo alcuna chance quando la fuga è partita. Il mio obiettivo era di prendere più punti possibili validi per la classifica GPM e fare da supporto a Fortunato. Quando ho iniziato a capire che la fuga poteva arrivare ho cercato di risparmiare più energie possibili e di dare tutto nel finale”.

Il ciclista di Rovereto ancora non riesce a crederci: “Devo ancora realizzare quello che è successo, ma è una sensazione bellissima. Cercavo da tempo la mia prima vittoria. La vittoria è, oltre che per la mia famiglia e la fidanzata, è per un nostro compagno, Arturo Gravalos”.