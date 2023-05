Giro d'Italia, Lefevere su Evenepoel: “Nessun rischio”

Positivo al covid, la maglia rosa ha deciso di ritirarsi dopo la vittoria nella cronometro disputata ieri

15-05-2023 11:26

Remco Evenepoel ha lasciato il Giro d’Italia con la maglia rosa e due tappe vinte. La positività al Covid è emersa dopo un controllo di routine effettuato dalla sua squadra, la Soudal Quick Step: “Il belga è stato costretto a dire addio al primo Grand Tour della stagione dopo che un test di routine effettuato prima del primo giorno di riposo è risultato positivo al Covid-19”.

Nel regolamento non c’è una norma che obblighi al ritiro in caso di Covid, ma il corridore non ha voluto correre rischi, come sintetizza anche Patrick Lefevere, patron della squadra: “Non sai mai cosa sta succedendo sotto pelle. Questo non è un lavoro d’ufficio. Non possiamo correre rischi”. Che poi aggiunge: “Questo spiega tutto. Buona guarigione. Spero che tutti rispetteranno questo e la sua privacy. Tornerà più forte”.