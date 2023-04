Giro d'Italia, Nibali ai giovani: "Sognate la maglia bianca"

La leggenda azzurra sulla casacca: "Rappresenta non solo il futuro, ma anche il presente".

19-04-2023 21:33

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Nibali ha dato un consiglio spassionato ai giovani italiani in vista del Giro d’Italia: “Sognate la maglia bianca. Rappresenta non solo il futuro, ma anche il presente. Se l’ho indossata? Per un paio di tappe nel 2007, quando ero al debutto e facevo il gregario alla Liquigas di Danilo Di Luca, che poi vinse. Ma non ero stato in lotta per vincerla. L’anno dopo poteva essere un obiettivo, ma chiusi la classifica dei giovani al terzo posto”.

Nibali ricorda: “Io sono passato professionista nel 2005 e la maglia bianca dei giovani in quel momento al Giro d’Italia non c’era, si era ‘fermata’ al 1994 e poi è stata introdotta di nuovo nel 2007, lo stesso anno del mio debutto al Giro. Ricordo che mi aveva fatto molto piacere. Per un giovane è un obiettivo prestigioso, importante”.

Nibali ha concluso parlando del Giro: “Ti spingi oltre il limite. Una gara di tre settimane per un corridore che non l’ha mai fatta… Devi capire dove può arrivare il tuo fisico, completando 21 tappe. E poi, quando riesci a concludere due grandi giri nello stesso anno il fisico svolta, tiene in memoria la fatica che hai fatto. Se la ricorda. In futuro non dico che diventi più semplice, ma hai l’esperienza che ti serve per gestire quello sforzo”.