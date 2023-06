Giro del Delfinato: bis di Laporte. Domani la crono

Il leader della corsa francese vince a Le Coteau davanti a Bennett e Groenewegen

06-06-2023 18:23

Christophe Laporte (Jumbo-Visma) fa il bis al Giro del Delfinato e rafforza la sua maglia di leader. È sua la terza tappa da Manistral-sur-Loire a Le Coteau, che ha conquistato in volata battendo Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) e Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla), che era stato danneggiato da un cambio di traiettoria di Bennet. Quarto posto per Matteo Trentin (UAE Team Emirates).

La tappa era stata caratterizzata dalla fuga del francese Mathieu Burgaudeau (TotalEnergie) che, dopo aver tentato l’azione con Lorenzo Milesi (Team DSM) rialzatosi dopo 15 km, è stato in avanscoperta una settantina di chilometri. Allo sprint intermedio Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) viene coinvolto in una caduta in fondo al gruppo senza riportare conseguenze.

Domani a Cours-Belmont-de-la-Loire è prevista la prova a cronometro che è lunga 31,1 km.