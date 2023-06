Giro del Delfinato, comanda la Danimarca

La cronometro va a Mikkel Bjerg, tra i favoriti prende il largo Jonas Vingegaard.

07-06-2023 20:08

Parla danese la quarta tappa del Giro del Delfinato 2023, una cronometro individuale di 31,1 km (a Cours-Belmont-de-la-Loire); vince Mikkel Bjerg (al primo successo da professionista: da quattro anni non vinceva una corsa) davanti al più noto connazionale Jonas Vingegaard, che prepara la difesa della Maglia Gialla al Tour de France.

L’alfiere della UAE Emirates, che è stato uno dei gregari più brillanti di Tadej Pogacar negli anni valsi la vittoria sulle strrade di Francia, firma un tempo di 37’28” alla media di 49.804 km/h, cambiando passo nella seconda parte: il tre volte iridato U23 si prende la Maglia Gialla di leader della generale, ‘sfilata’ a Christophe Laporte. Vingegaard è battuto di 12″, il terzo è Cavagna a 27″: non naufragano O’ Connor (a 41″) e Yates (a 57″).

Altro pomeriggio da dimenticare per il leader della Movistar Enric Mas, che nella prima tappa aveva subito un distacco comunque inferiore a quello odierno, aggravato dalla penalizzazione ricevuta dalla Giuria per aver cercato la scia dell’ammiraglia: l’articolo 2.12.007-9.4 prevede infatti che il veicolo che segue il corridore nel corso di una cronometro rispetti una distanza di almeno 25 metri e ciò non è avvenuto.

Questa la top -10 odierna:

1. Bjerg Dan 37’28”

2. Vingegaard Dan + 12″

3. Cavagna Fra + 37″

4. Wright Gbr + 34″

5. O’ Connor Aus + 41″

6. Grossschartner Aut + 44″

7. Herregodts Bel + 54″

8. A. Yates Gbr + 57″

9. Oliveira Por + 1′ 02″

10. Castroviejo Esp + 1′ 05″

Questa la top – 10 della generale_

1. Bjerg 12 h 59′ 19″

2. Vingegaard + 12″

3. Wright Gbr + 34″

4. O’ Connor Aus + 41″

5. Grossschartner Aut + 44″

6. Herregodts Bel + 50″

7. A. Yates Gbr + 57″

8. Alaphilippe Fra +1′ 00″

9. Martinez Col + 1′ 07″

10. Hindley Aus + 1′ 08″