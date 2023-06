Giro del Delfinato, la zampata di Giulio Ciccone

Va in porto l'attacco da lontano del corridore aprutino, che contiene nell'ultima salita il ritorno di Jobas Vingegaard, vincitore della manifestazione.

11-06-2023 15:06

Mette il suo sigillo sul Giro del Delfinato Giulio Ciccone, confermano il buon inizio di stagione e acuendo parimento i rimpianti per il Covid – 19, che ne ha impedito la partecipazione al Giro d’Italia.

L’abruzzese si invola a mani alzate verso la Bastille di Grenoble (gli ultimi 1800 metri han pendenza media del 15%, talora del 24%), capitalizzando la fuga da lontano solo in parte rintuzzata da UAE Emirates, al servizio di Adam Yates, Jonas Vingegaard, secondo a una ventina di secondi; sono Adam Yates e Ben O’Connor a salire sul podio accanto al corridore danese. Per quest’ultimo ci sono tutti gli ingredienti per svolgere un Tour de France all’altezza della scorsa estate, quando riuscì a sfilare a Tadej Pogacar la Maglia Gialla indossata a Parigi nelle due edizioni precedenti.

Questa la top – 10 odierna :

1. G. CICCONE (Trek Segafredo) 4h 06′ 04″

2. J. VINGEGAARD (Jumbo-Visma) + 23″

3. A. YATES (UAE Team Emirates) + 33″

4. B. O’CONNOR (AG2R Citroen) + 49″

5. G. MARTIN (Cofidis) + 54″

6. J. HINDLEY (Bora Hansgrohe) + 57″

7. R. MAJKA (UAE Team Emirates) +1′ 00″

8. J. HAIG (Bahrain Victorious) st

9. L. MEINTJES (Intermarché-Circus-Wanty) st

10. C. RODRIGUEZ ( Ineos Grenadiers) +1′ 03″

Questa infine la top – 10 conclusiva :

1. J. VINGEGAARD (Jumbo-Visma) 29h 28′ 39″

2 A. YATES (UAE Team Emirates) + 2’23”

3. B. O’CONNOR (AG2R Citroen) + 2’56”

4. J. HINDLEY (Bora Hansgrohe) + 3’16”

5. J. HAIG (Bahrain Victorious) + 3’47”

6. G. MARTIN (Cofidis) + 4’51”

7. L. MEINTJES (Intermarché-Circus-Wanty) + 5’02”

8. T. TRAEEN (UnoX) + 5’15”

9. C. RODRIGUEZ ( Ineos Grenadiers) + 5’19”

10. J. ALAPHILIPPE (Soudal Quick Step) + 5’37”