Giro del Delfinato, le riflessioni di Jonas Vingegaard

Il campione danese è pronto per il Tour de France: "Mi han sorpreso i distacchi in classifica, la squadra ha lavorato benissimo".

11-06-2023 15:26

C’è nelle parole di Jonas Vingegaard la soddisfazione di aver messo in bacheca una corsa importante qual è il Giro del Delfinato e di poter affrontare la difesa della Maglia Gialla verso Parigi con compagni ‘sul pezzo’: “Ho vinto una delle corse più importanti al mondo, la squadra è stata fantastica; non mi sono mai trovato solo, anche oggi son stati perfetti. La UAE Emirates voleva fare la corsa per Adam Yates, ma ci ho provato e sono andato via: ora mi roposerò qualche giorno, poi rifinirò la preparazione verso il Tour de France. I distacchi in classifica mi hanno sorpreso”.