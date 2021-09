Giro di Lussemburgo, Nibali sta meglio: “Oggi bisogna provare”

Dopo i primi giorni di fatica sofferenza, nelle ultime tappe del Giro di Lussemburgo Vincenzo Nibali è apparso in netta ripresa.

Il decimo posto ottenuto ieri nella crono di Dudelange è la dimostrazione, in questo senso, di un ritrovato colpo di pedale che potrebbe portare lo “Squalo” oggi a testarsi ulteriormente e ad animare il tracciato della frazione conclusiva della breve corsa a tappe lussemburghese.

“Dopo i primi giorni abbastanza difficili per me, per qualche problema allo stomaco, adesso va molto meglio” ha confermato Nibali prima del via dell’ultima tappa.

“Anche ieri è stata una buona crono. Oggi è l’ultima tappa, sicuramente sarà per tanti una giornata in cui lanciarsi all’attacco. Tanti corridori proveranno nel finale, quindi bisogna stare molto attenti e se c’è l’opportunità bisogna provare”.

In questo suo bellicoso intento Nibali non potrà essere supportato da Bauke Mollema, caduto in maniera molto rovinosa ieri.

“Dopo la caduta di ieri ha un po’ di dolore, il colpo non è stato proprio semplice e quindi ha preferito non partire” ha spiegato il messinese.

OMNISPORT | 18-09-2021 12:13