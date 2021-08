Giro di Polonia, a Rzeszów sfreccia Gaviria

A quasi un anno dall’ultima affermazione personale, Fernando Gaviria torna ad alzare le braccia al cielo facendo sua la terza tappa del Giro di Polonia, la Sanok-Rzeszów di 226,4 chilometri.

Il colombiano ha avuto la meglio allo sprint sul giovanissimo Olav Kooij e sul tedesco Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), vincitore della frazione inaugurale.

Decisivo, in favore dello sprinter dell’UAE Team Emirates, il colpo di reni dato sulla linea per rimontare e bruciare l’olandese classe 2001 della Jumbo-Visma, alla seconda piazza d’onore in stagione dopo quella ottenuta nell’ultima tappa del Giro d’Ungheria a maggio.

Poca gloria per i corridori italiani: dopo il 2° posto di ieri di Ulissi, oggi il miglior azzurro al traguardo è stato Andrea Pasqualon, 11°.

Nulla da segnalare in classifica generale dove Joao Almeida comanda sempre con 4” su Ulissi e Mohoric e 11” su Michal Kwiatkowski.

Di seguito l’ordine d’arrivo della 3ª tappa.

1. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) in 5:18:15

2. Olav Kooij (Jumbo-Visma)

3. Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious)

4. Max Kanter (Team DSM)

5. Max Walscheid (Team Qhubeka NextHash)

6. Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix)

7. Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation)

8. Michael Schwarzmann (BORA-hansgrohe)

9. Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers)

10. John Degenkolb (Lotto Soudal)

OMNISPORT | 11-08-2021 19:58