Giro di Svizzera, Girmay graffia in volata

L'eritreo vince lo sprint sul francese Démare e sul belga Van Aert, che avvicina come Evenepoel il leader della generale Kung.

12-06-2023 18:43

La seconda tappa del Giro di Svizzera va all’eritreo Biniam Girmay, alla vittoria numero 11 in carriera: a lanciare per primo la volata è stato il belga Van Aert, che recupera in classifica 4″ grazie all’abbuono (così come il connazionale Evenepoel, terzo in un traguardo bonus all’interno del chilometro d’oro); la differenza viene fatta a 100 metri, con il secondo classificato che non trova il giusto pertugio nonostante la rimonta. E’ stata una tappa tenuta in mano dalle squadre dei velocisti, in particolare dalla Jumbo – Visma che tiene a ‘bagnomaria’ Schar e Zukowski, i due fuggitivi dell’avvio, per premere in vista dell’ultima salita. Una caduta taglia di fatto fuori dai giochi Jay Vine, che ritarda di oltre 9′.

Questa la top – 10 odierna :

1 GIRMAY Biniam Intermarché – Circus – Wanty 3:53:37

2 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ ” ”

3 VAN AERT Wout Jumbo-Visma ” ”

4 BITTNER Pavel Team DSM ” ”

5 SAGAN Peter TotalEnergies ” ”

6 MEEUS Jordi BORA – hansgrohe ” ”

7 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team ” ”

8 ARANBURU Alex Movistar Team ” ”

9 TEUNISSEN Mike Intermarché – Circus – Wanty ” ”

10 BEULLENS Cedric Lotto Dstny ” ”

Questa infine la generale :

1 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 4:07:08

2 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step + 0:05

3 VAN AERT Wout Jumbo-Visma + 0:06

4 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers + 0:11

5 PRICE-PEJTERSEN Johan Bahrain – Victorious + 0:17

6 SKJELMOSE Mattias Trek – Segafredo + 0:19

7 BISSEGGER Stefan EF Education-EasyPost + 0:20

8 SOBRERO Matteo Team Jayco AlUla + 0.20

9 ASGREEN Kasper Soudal – Quick Step + 0:23

10 AYUSO Juan UAE Team Emirates + 0.25