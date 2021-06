Giro di Svizzera: Rui Costa declassato per scorrettezze, la 6ª tappa va ad Andreas Kron

Verdetto ribaltato nella sesta tappa del Giro di Svizzra. Sul traguardo di Disentis Sedrun, Rui Costa si impone in volata sui compagni di fuga Pernsteiner e Kron ma, deviando il proprio sprint e ostacolando quest’ultimo, viene declassato in seconda posizione.

Il successo parziale va dunque al danese della Lotto-Soudal, originariamente classificatosi al secondo posto dietro al portoghese dell’UAE Team Emirates.

Al contrario della testa della corsa dove dunque si è dovuti ricorrere all’intervento decisivo della giuria per decretare il vincitore, tutto è filato liscio nel gruppo maglia gialla. Il leader Richard Carapaz e la sua squadra (la Ineos-Grenadiers) hanno concesso il via libera agli attaccanti di giornata che, in ampio numero, si sono sganciati dal plotone principale per andare ad inseguire il successo.

L’ecuadoriano quindi, a due tappe dal termine, ha conservato agevolmente la leadership in classifica generale mantenendo sempre 26 secondi su Jakob Fuglsang (Astana Premier Tech) e 38” su Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe).

In programma domani l’importante crono di 23 chilometri da Disentis Sedrun a Andermatt che potrebbe riscrivere le gerarchie della graduatoria.

