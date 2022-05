Giro d'Italia 2022, 15^ tappa: trionfa Ciccone, big annientati

22-05-2022 17:11

La 15^ tappa del Giro d’Italia del 2022 ha visto trionfare l’azzurro Giulio Ciccone, assoluto protagonista della tappa. Grande riscatto per il ciclista del team Trek-Segafredo, che scaccia via le critiche dopo mesi difficili. Prima vittoria stagionale (non vinceva dal Trofeo Laigueglia di due anni fa) e terza tappa vinta nel Giro. Seconda posizione per Santiago Buitrago, terzo Pedrero. Carapaz rimane maglia rosa.

Giro d’Italia 2022, la 15^ tappa

Una 15^ tappa del Giro d’Italia 2022 molto intensa, con partenza da Rivarolo Canavese (Torino) e arrivo a Cogne. Dopo aver affrontato i gran premi della Montagna di Les Fleurs e di Verrogne, i ciclisti si sono dati battaglia nella scalata finale di 22 km verso Lillaz prima di giungere alla fine. Un percorso lungo 177 chilometri con un dislivello complessivo di 3980 metri.

Giro d’Italia 2022, cade in partenza la maglia rosa

Inizio della 15^ tappa subito con una sorpresa: appena il gruppo ha preso velocità c’è stata la caduta nell’erba della maglia rosa Carapaz e il vincitore della tappa di ieri Simon Yates, insieme ad altri corridori.

Giro d’Italia 2022, Ciccone domina la 15^ tappa

A 20 km dalla fine della gara al comando ci sono tre corridori: Santiago Buitrago, Antonio Pedrero e l’azzurro Giulio Ciccone, con il gruppo Van der Poel a 1′ di distanza. Il 27enne di Chieti è scatenato e a pochi km dal traguardo prova ad andare da solo. La maglia rosa e gli uomini di classifica invece in ritardo di 6’40”.

Il pubblico ovviamente è tutto dalla parte di Ciccone, la spinta dei tifosi carica l’azzurro che taglia da solo il traguardo. Arriva a quasi otto minuti il gruppo maglia rosa: Richard Carapaz rimane leader.

Top 10 15^ tappa Giro d’Italia 2022

1 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 4:37:41

2 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 1:31

3 PEDRERO Antonio Movistar Team 2:19

4 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 3:09

5 TUSVELD Martijn Team DSM 4:36

6 COVILI Luca Bardiani-CSF-Faizanè 5:08

7 TESFATSION Natnael Drone Hopper – Androni Giocattoli 5:27

8 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 5:27

9 LEEMREIZE Gijs Jumbo-Visma 5:27

10 MARTIN Guillaume Cofidis 6:06

OMNISPORT