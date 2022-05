Giro d'Italia 2022, Buitrago: "Ho avuto pazienza in salita"

25-05-2022 18:47

Ecco le dichiarazioni del colombiano della Bahrain Victorious Santiago Buitrago al termine della diciassettesima tappa del 105° Giro d’Italia, da lui vinta per distacco sul traguardo di Lavarone, secondo successo della sua carriera da professionista dopo la seconda tappa del Saudi Tour dello scorso febbraio.

“Vincere una tappa del Giro è eccezionale, soprattutto dopo la grande delusione del secondo posto di domenica (quando arrivò alle spalle di Giulio Ciccone a Cogne, ndr). La chiave di questo successo è stata la pazienza in salita. Penso di aver corso bene. Questa vittoria è per la mia famiglia in Colombia e per tutte le persone che mi hanno supportato fino a ora.”