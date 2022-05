Giro d'Italia 2022, Hindley: "Un onore alzare questo trofeo"

29-05-2022 18:09

Jai Hindley ha vinto il Giro d’Italia 2022 ed è il primo australiano a riuscirci. Nell’ultima tappa, al 26enne è bastato il 15esimo tempo nella crono di Verona, vinta dall’italiano Matteo Sobrero.

Al termine dell’ultima tappa, Jai Hindley è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: “E’ una sensazione straordinaria, ho patito tantissimo lo stress in questa ultima settimana perché volevo mettermi in una posizione per conquistare la maglia rosa, ho lottato e ce l’ho fatta. Incredibile riuscire ad indossare la maglia rosa nell’ultima frazione. Non ho parole, non mi sembra vero. Come ho detto già ieri l’anno scorso è stato davvero durissimo per me ed è stato difficile tornare su questi livelli. Non sapevo se sarei riuscito a combattere per la vittoria finale in questa corsa, vincerla è davvero una cosa emozionante“.

Hindley ha parlato anche al Processo alla Tappa: “E’ un vero e proprio onore alzare questo trofeo, ci sono dei nomi incredibili… Non ho visto la mia famiglia per due anni e mezzo per le restrizioni in Australia, è stato pesante vincere delle gare senza poter festeggiare con loro”.